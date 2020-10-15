БЕСЛАН ЭШБА: НИ ОДИН БОЛЬНОЙ В СТОЛИЦЕ НЕ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

И. о. главврача сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния рассказал о том, что медучреждение переполнено ковид-больными. Нехватки препаратов нет, но существуют проблемы со средним медперсоналом.

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ Алиса Матуа проинформировала, что по поручению мэра и Минздрава в больнице будет развернута более совершенная мобильная лаборатория для проведения исследований на месте. Это стало необходимо в связи с приемом стационарных больных в больнице.

«В данное время при инфекционной больнице работает кабинет для сдачи ПЦР-анализа. В связи с тем, что в Сухуме растет количество заболевших, третья группа СЭС будет сформирована для взятия анализов на дому», – сказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

По ее словам, на данный момент работают две группы без выходных.

Главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба считает, что есть необходимость создания отдельного кабинета для приема зараженных детей или с подозрением на инфекцию.

«Поступают такие пожелания со стороны родителей. Им приходится метаться от одного доктора к другому», – сказала Ада Абухба.

Мэр поддержал идею и предложил в самой поликлинике организовать прием анализов на коронавирус. Для этого администрация города окажет необходимое содействие.

«Работа очень важная. Прошу, чтобы это было на самом высоком уровне. Родители должны понимать, что к детям, которых они приводят в медучреждение, будет особое внимание и ответственное отношение», – сказал Беслан Эшба.

На сегодняшний день в Сухуме 82 детей болеют коронавирусом. Мэр Сухума отметил, что ни один больной в столице не должен остаться без внимания.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.