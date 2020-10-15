 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
октября 10 2020

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября…
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
октября 01 2020
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
сентября 30 2020
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУС ВЫЯВЛЕН ЕЩЕ У 139 ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 21 октября 2020 21:17
Оцените материал
(0 голосов)
ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУС ВЫЯВЛЕН ЕЩЕ У 139 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 390 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них. Об Этом сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, у 124 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 76 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 11 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3172 человека. Выздоровели 1278 человек. 32 летальных случая. В Гудаутский госпиталь было доставлено 11 человек.

11 октября в Гудаутскую больницу был доставлен 71 летний пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчина в полном объеме получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался 19 октября.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 10 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, их состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 21 октября 2020 21:43

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « БЕСЛАН ЭШБА: НИ ОДИН БОЛЬНОЙ В СТОЛИЦЕ НЕ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.