ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУС ВЫЯВЛЕН ЕЩЕ У 139 ЧЕЛОВЕК

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, у 124 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 76 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 11 пациентов.

Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 390 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них. Об Этом сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3172 человека. Выздоровели 1278 человек. 32 летальных случая. В Гудаутский госпиталь было доставлено 11 человек.

11 октября в Гудаутскую больницу был доставлен 71 летний пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчина в полном объеме получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался 19 октября.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 10 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, их состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.