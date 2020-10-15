ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГАТЬ ЛЮДЕЙ РИСКУ, НА АГТРК ПРИОСТАНОВЛЕНЫ МНОГИЕ ТЕЛЕПРОЕКТЫ

С первых дней пандемии несмотря на то, что периодически кто-то заболевает, журналисты и операторы стараются выполнять свою работу по освещению событий в стране. В эти дни корреспонденты АТ работают в т.н. «красной зоне» Гудаутского госпиталя, чтобы наглядно показать, как проходит лечение людей в стационаре и как опасен коронавирус.

С ухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. С начала пандемии 17 сотрудников Абхазской телерадиокомпании заболели коронавирусом. Чтобы не подвергать риску людей, приостановлены многие телепроекты. Об этом говорится в сюжете АТ, посвященном ежедневной работе государственного телевидения.

«Наши корреспонденты, телеведущие, операторы с первых дней коронавирусной проблемы, снимают различные сюжеты, тесно контактируют с людьми и на работе. В сентябре появились первые заболевшие сотрудники АТ. Когда их число стало расти, и многие сотрудники стали уходить на самоизоляцию, был страх сорвать эфир. Но этого не произошло», – сказала в сюжете генеральный АГТРК Ирина Агрба.

По ее словам, когда число заболевших на телевидении стало достаточно большим, медики даже предложили закрыть на некоторое время АТ, но этого не произошло. Все и творческий, и технический состав стараются работать, поддерживать и заменять друг друга в случае необходимости.

Ирина Агрба сообщила, что в связи с ситуацией, новые телепроекты пришлось отложить. В настоящее время из-за ограничительных мер большие передачи в студии прекращены.

«В конечном итоге студийные телепередачи ни к чему хорошему не приводят, кто-то из сотрудников заболевает и поэтому мы ограничиваем себя, и в какой-то мере обделяем сегодня зрителя, который хотел бы смотреть очень большие студийные передачи. Но нам всем вместе надо выдержать ситуацию. В коллективе есть понимание того, что мы должны заменять друг друга», – сказала Ирина Агрба.

Она подчеркнула, что в таких же сложных условиях пандемии ежедневно работают и журналисты частного телеканала «Абаза ТВ».