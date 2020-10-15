В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА НОВАЯ БРИГАДА РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ

Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. 12 врачей из Москвы и Калининграда приехали в Гудаутскую ЦРБ, чтобы помочь местным медикам в борьбе с коронавирусом.

«В составе группы российских медиков шесть врачей и шесть реанимационных медсестер. Они уже приступили к работе», – сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.