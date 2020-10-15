В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА НОВАЯ БРИГАДА РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ
Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. 12 врачей из Москвы и Калининграда приехали в Гудаутскую ЦРБ, чтобы помочь местным медикам в борьбе с коронавирусом.
«В составе группы российских медиков шесть врачей и шесть реанимационных медсестер. Они уже приступили к работе», – сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.
Новая бригада врачей сменила на посту бригаду из Башкирии, в состав которой входили семь врачей, в том числе ординаторы, а также врачи-стажеры Башкирского государственного медицинского университета и Республиканской клинической больницы имени Куватова.
«Они помогали нашим медикам в оказании помощи тяжело больным пациентам, которые были подключены к ИВЛ», – отметил Тамаз Цахнакия.
Новая бригада врачей прибыла в республику по договорённости между Минздравами Абхазии и России.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.
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