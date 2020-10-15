22 ОКТЯБРЯ В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ
Новости Среда, 21 октября 2020 22:11
Сухум. 21 сентября 2020. Абхазия-Информ. МУП г. Сухум «Водоканал» сообщает, что 22 октября, в связи с проведением ремонтных работ на насосной станции №4 (Гумиста) с 00:00 до 14:00 будет прекращена подача питьевой воды на Новом районе и в районе Колоса.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения гражданам за временные неудобства.
Последнее от
- В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА НОВАЯ БРИГАДА РОССИЙСКИХ ВРАЧЕЙ
- ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГАТЬ ЛЮДЕЙ РИСКУ, НА АГТРК ПРИОСТАНОВЛЕНЫ МНОГИЕ ТЕЛЕПРОЕКТЫ
- ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУС ВЫЯВЛЕН ЕЩЕ У 139 ЧЕЛОВЕК
- БЕСЛАН ЭШБА: НИ ОДИН БОЛЬНОЙ В СТОЛИЦЕ НЕ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 3036 ЧЕЛОВЕК