 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
октября 10 2020

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября…
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
октября 01 2020
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
сентября 30 2020
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С НАЧАЛЬНИКОМ РОССИЙСКОГО МОБИЛЬНОГО ГОСПИТАЛЯ АБДУЛМЕДЖИДОМ МАГОМЕДОВЫМ

Новости Четверг, 22 октября 2020 13:27
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С НАЧАЛЬНИКОМ РОССИЙСКОГО МОБИЛЬНОГО ГОСПИТАЛЯ АБДУЛМЕДЖИДОМ МАГОМЕДОВЫМ

Сухум. 22 октября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с начальником мобильного многопрофильного госпиталя минобороны России, развернутого на днях в Сухуме, Абдулмеджидом Магомедовым.

«Хочу начать нашу встречу со слов благодарности российским друзьям, министру обороны России Сергею Кужугетовичу Шойгу, от имени руководства Абхазии за оперативность, которая была проявлена при рассмотрении просьбы абхазской стороны об оказании помощи республике в борьбе с короновирусной инфекцией. Наш президент, Аслан Георгиевич, благодарит и Вас, и весь личный состав госпиталя за сотрудничество», – сказал премьер-министр.

По словам Анкваба, участие российского военного мобильного многопрофильного госпиталя в преодолении возникшей эпидемиологической ситуации является существенной поддержкой, и задача абхазского правительства заключается в максимальном содействии прибывшим специалистам.

Координатором взаимодействия военному госпиталю от правительства определен вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов. В тесном контакте с Министерством здравоохранения страны будут сниматься все возникающие вопросы.

В беседе с премьер-министром начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов поблагодарил за оперативное решение организационных вопросов при развертывании госпиталя.

«Мы в круглосуточном контакте с Минздравом, Министерством обороны Абхазии, и все вопросы решаем в рабочем порядке, без промедления. Уже осуществляем прием больных и лечение. Организовано питание. По первым отзывам пациентов, они довольны», – сказал Магомедов.

По словам начальника военного госпиталя, российские военные медики готовы снять с местной лаборатории нагрузку по проведению ПЦР-диагностики. В госпитале используются новейшие системы исследований, результаты их определяются значительно быстрее, почти за 40 минут. Нагрузка будет снята и с Гудаутского стационарного госпиталя.

Начальник ММГ Минобороны России выразил готовность его специалистов оказывать консультативную помощь абхазским коллегам, обмениваться опытом.

 Об этом сообщает сайт КМ РА.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 22 октября 2020 13:36

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « 22 ОКТЯБРЯ В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.