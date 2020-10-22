АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С НАЧАЛЬНИКОМ РОССИЙСКОГО МОБИЛЬНОГО ГОСПИТАЛЯ АБДУЛМЕДЖИДОМ МАГОМЕДОВЫМ

«Хочу начать нашу встречу со слов благодарности российским друзьям, министру обороны России Сергею Кужугетовичу Шойгу, от имени руководства Абхазии за оперативность, которая была проявлена при рассмотрении просьбы абхазской стороны об оказании помощи республике в борьбе с короновирусной инфекцией. Наш президент, Аслан Георгиевич, благодарит и Вас, и весь личный состав госпиталя за сотрудничество», – сказал премьер-министр.

Сухум. 22 октября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с начальником мобильного многопрофильного госпиталя минобороны России, развернутого на днях в Сухуме, Абдулмеджидом Магомедовым.

По словам Анкваба, участие российского военного мобильного многопрофильного госпиталя в преодолении возникшей эпидемиологической ситуации является существенной поддержкой, и задача абхазского правительства заключается в максимальном содействии прибывшим специалистам.

Координатором взаимодействия военному госпиталю от правительства определен вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов. В тесном контакте с Министерством здравоохранения страны будут сниматься все возникающие вопросы.

В беседе с премьер-министром начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов поблагодарил за оперативное решение организационных вопросов при развертывании госпиталя.

«Мы в круглосуточном контакте с Минздравом, Министерством обороны Абхазии, и все вопросы решаем в рабочем порядке, без промедления. Уже осуществляем прием больных и лечение. Организовано питание. По первым отзывам пациентов, они довольны», – сказал Магомедов.

По словам начальника военного госпиталя, российские военные медики готовы снять с местной лаборатории нагрузку по проведению ПЦР-диагностики. В госпитале используются новейшие системы исследований, результаты их определяются значительно быстрее, почти за 40 минут. Нагрузка будет снята и с Гудаутского стационарного госпиталя.

Начальник ММГ Минобороны России выразил готовность его специалистов оказывать консультативную помощь абхазским коллегам, обмениваться опытом.

Об этом сообщает сайт КМ РА.