СДЕЛАН ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ЦИФРОВИЗАЦИИ АБХАЗИИ

Сухум. 22 октября 2020. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики Абхазии состоялось рабочее совещание по вопросам цифровизации государственных услуг. В нем приняли участие вице-премьер – министр экономики Кристина Озган, председатель Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш, заместитель руководителя аппарата Кабинета Министров Кристиан Бжания, заместитель директора Агентства правительственной связи полковник Беслан Агрба, главный инженер АПСРА подполковник Олег Пшеничный и др.

Участники обсудили предстоящую реформу в сфере предоставления государственных услуг населению, ключевым фактором которой является предоставление услуг в электронном виде.

Правительство делает ставку на развитие электронных госуслуг и сервисов. Цифровизация госуслуг призвана повысить эффективность государственного управления и помочь гражданам. Благодаря новым технологиям коммуникация с органами власти должна стать проще и лучше. Ведомства не будут перенаправлять гражданина ради решения какой-то задачи в другой орган. Людям не придется посещать госучреждения без особой необходимости, стоять в очередях, подстраиваться по график служащих. Кроме того, цифровизация способна снизить коррупционную составляющую.

«Цифровизация услуг имеет высокую социальную и экономическую значимость. Она будет способствовать улучшению бизнес-среды, снижению бюрократических и административных барьеров, упрощению процессов оформления и получения гражданами необходимой документации. Ключевыми ведомствами в реализации реформы, будут выступать Министерство экономики и Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Республики Абхазия», - отметила Кристира Озган.

Инициатива Минэкономики, о выделении средств на реализацию первого этапа реформы из инвестиционной программы социально-экономического развития Республики Абхазия, была поддержана российской стороной в рамках решения сопредседателей Межправительственной Комиссии.

«Время требует перехода к качественно новым услугам связи для населения, аналогичные проекты давно работают в разных странах, вопрос только в объемах, масштабах и конкретных потребностях, привязанных к конкретному региону», – отметил Кристиан Бжания.

В свою очередь Беслан Халваш считает, что цифровизация необходима.

«Мы, связисты, очень рады, что руководство страны это понимает и ставит перед нами подобные задачи», – сказал Халваш.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.