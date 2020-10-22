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Абхазия Информ

СДЕЛАН ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ЦИФРОВИЗАЦИИ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 22 октября 2020 14:01
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СДЕЛАН ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ЦИФРОВИЗАЦИИ АБХАЗИИ

Сухум. 22 октября 2020. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики Абхазии состоялось рабочее совещание по вопросам цифровизации государственных услуг. В нем приняли участие вице-премьер – министр экономики Кристина Озган, председатель Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш, заместитель руководителя аппарата Кабинета Министров Кристиан Бжания, заместитель директора Агентства правительственной связи полковник Беслан Агрба, главный инженер АПСРА подполковник Олег Пшеничный и др.

Участники обсудили предстоящую  реформу в сфере предоставления государственных услуг населению, ключевым фактором которой является предоставление услуг в электронном виде.  

Правительство делает ставку на развитие электронных госуслуг и сервисов. Цифровизация госуслуг призвана повысить эффективность государственного управления и помочь гражданам. Благодаря новым технологиям коммуникация с органами власти должна стать проще и лучше. Ведомства не будут перенаправлять гражданина ради решения какой-то задачи в другой орган. Людям не придется посещать госучреждения без особой необходимости, стоять в очередях, подстраиваться по график служащих. Кроме того, цифровизация способна снизить коррупционную составляющую.

«Цифровизация услуг имеет высокую социальную и экономическую значимость. Она будет способствовать улучшению бизнес-среды, снижению бюрократических и административных барьеров, упрощению процессов оформления и получения гражданами необходимой документации. Ключевыми ведомствами в реализации реформы, будут выступать Министерство экономики и Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Республики Абхазия», - отметила Кристира Озган.

Инициатива Минэкономики, о выделении средств на реализацию первого этапа реформы из инвестиционной программы социально-экономического развития Республики Абхазия, была поддержана российской стороной в рамках  решения сопредседателей Межправительственной Комиссии.  

«Время требует  перехода  к качественно новым услугам связи для населения,  аналогичные проекты давно работают в разных странах, вопрос  только в объемах, масштабах и конкретных потребностях, привязанных к конкретному региону», – отметил Кристиан Бжания.

В свою очередь Беслан Халваш  считает, что цифровизация необходима.

«Мы, связисты, очень рады, что руководство страны это понимает и ставит перед нами подобные задачи», – сказал Халваш.  

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 22 октября 2020 14:04

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