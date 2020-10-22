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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Четверг, 22 октября 2020 14:14
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 22 октября 2020. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе пресечен нелегальный ввоз порядка 1500 пачек сигарет. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни таможенниками совместно с пограничниками был остановлен автомобиль «ЛАДА ПРИОРА». При таможенном осмотре машины, вызвавшей подозрение, с помощью МИДК, и последующем досмотре была обнаружена нелегальная табачная продукция.

Сотни пачек сигарет были спрятаны в багажном отделении транспортного средства, в нише для запасного колеса, а также в сумках с личными вещами.  Всего было обнаружено 96 блоков (960 пачек) сигарет «NZ 10», произведенных в Республике Беларусь. Водитель, 22 летний житель г. Москвы, пояснил, что перевозил сигареты в Россию в коммерческих целях.

Днем ранее был задержан автомобиль марки: «CHEVROLET COBALT», в котором мужчина также в нише для запасного колеса пытался провезти 500 пачек белорусских сигарет «NZ 10». Незаконный товар изъят, образцы табачной продукции направлены на экспертизу.

По данным фактам возбуждены 4 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и по ст.16.3 КоАП России.

На российско-абхазской границе наблюдается рост количества правонарушений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции. В течение последних недель практически ежедневно пресекаются новые попытки нелегально переместить сигареты из Республики Абхазия в Россию. Некоторые граждане совершают правонарушения повторно. Усиленные меры контроля, использование современных технических средств контроля, МИДК (мобильного инспекционно-досмотрового комплекса) дают положительные результаты по выявлению и пресечению нелегального ввоза сигарет на российский рынок.

Только за последние 10 дней на таможенном посту МАПП Адлер было возбуждено 25 дел об административных правонарушениях по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу. Изъято порядка 5000 пачек нелегальных сигарет. Большинство из изъятых сигарет перемещались с сокрытием. Всего с начала этого года по фактам незаконного перемещения табачной продукции таможенниками возбуждено 257 дел об АП, изъято более 50 000 пачек сигарет. По факту контрабанды табачных изделий  с начала года возбуждено также 7 уголовных дел.  

Об этом сообщает сайт Сочинской таможни.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 22 октября 2020 14:19

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