 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
октября 10 2020

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября…
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
октября 01 2020
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
сентября 30 2020
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. Ф.А.ИСКАНДЕРА ПРЕДСТАВИТ ЗРИТЕЛЮ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВЕЧЕР А.П. ЧЕХОВА»

Новости Четверг, 22 октября 2020 16:34
Оцените материал
(0 голосов)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. Ф.А.ИСКАНДЕРА ПРЕДСТАВИТ ЗРИТЕЛЮ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВЕЧЕР А.П. ЧЕХОВА»

Сухум. 22 октября 2020. Абхазия-Информ. К 160-летию со дня рождения классика русской литературы Антона Павловича Чехова Государственный русский театр драмы им. Ф.А.Искандера, при поддержке Россотрудничества представит специальный театральный проект «Вечер А.П. Чехова».

Из-за существующих ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий проект реализуется в онлайн-формате. Премьера телеверсии вечера состоится 27 октября в 19:00 на YouTube-канале театра Искандера.

На «Вечере Чехова», который стал своего рода миниспектаклем двух режиссеров, актеры сыграют отрывки из пьес драматурга «Предложение», «Вишневый сад», «Чайка», а также прочтут письма писателя из Мелихово времен холеры.

В первой части вечера отрывок из спектакля «Предложение», который поставила в Русском театре режиссер Нина Балаева в 2005 году. Зрители увидят комические сцены о том, как Иван Васильевич Ломов (заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания) приезжает к своему соседу Степану Степановичу Чубукову (актер Рубен Депелян) просить руки его дочери Натальи Степановны (актриса Анна Гюрегян), и как спор об охотничьих собаках Угадае и Откатае чуть было не сорвал намечаемый брак.

Вторая часть «Вечера Чехова» полна драматизма: режиссер Мария Романова выбрала знаковые и кульминационные монологи из пьес «Вишневый сад» и «Чайка». Актриса Симона Спафопуло предстает в образе помещицы Любови Андреевны Раневской из «Вишневого сада».

«Формат вечера вызвал интерес. Берутся такие монологи, в которых максимальная концентрация игры, всего того, что произошло, и сожаления об этом. Давно хотела соприкоснуться с материалом Чехова, но мы настолько уже смирились, что этого не будет, и как-то не задумывались. И было очень неожиданно. В будущем хотела бы, чтобы у нас в репертуаре появился «Вишневый сад», меня тронула Раневская», – говорит актриса.

image.jpg

Текст монолога Пети Трофимова (актер Аслан Киут) из «Вишневого сада» и спустя 117 лет после написания пьесы, не теряют своей актуальности.

Монолог Нины Заречной из пьесы «Чайка» (эпизод в конце 4-го действия) произносит актриса Марина Скворцова.

«Я – условная Заречная, она младше меня намного. Не была поклонницей «Чайки», есть чеховские пьесы, которые я люблю больше – «Дядя Ваня»,

например. Но когда стала разбирать подробно, погрузилась невольно, и открылись глубины и смыслы, которые не видны на первый взгляд. Мне так полюбилась «Чайка». В пьесе бесчисленные комбинации того, как и что можно транслировать той или иной репликой. И каждый раз ты можешь выводить на первый план столько всего нового. Это удивительно и интересно. Драматургия Чехова – это наше общее наследие. Не хочу говорить пафосно, но это непревзойденный материал. Он говорит о важных вещах, которые не так часто именно в таком контексте вскрываются», – считает актриса.

Для Симоны Спафопуло и Марины Скворцовой это первый опыт работы с режиссером Марией Романовой, которая уже успела выпустить в театре Искандера две премьеры – «Кровавую свадьбу»и «Радость вопреки всему».

По словам Скворцовой, при работе над пьесой для «Вечера Чехова» режиссер направила и изначально дала очень интересные ориентиры, которые облегчили работу актрисам.

«И это стало очень удобно. Профессия актера пляшет о режиссера. Опытный артист может простроить, но ключики – это всегда со стороны режиссера. Зачем, почему – Мария проговорила какие-то вещи, которые объяснили мне способ существования. У меня в спектакле же не монолог, а сцена в Треплевым. И было сложно представить, как одной это сыграть и превратить текст в монолог. Советы режиссера дали толчок и вывели меня в образ. Жалко работать в оторванном куске. Хотелось бы сыграть в драматургии Чехова. Это невероятный мир и погрузиться в него очень хотелось бы», – подчеркнула Скворцова.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 22 октября 2020 16:41

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.