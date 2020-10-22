ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. Ф.А.ИСКАНДЕРА ПРЕДСТАВИТ ЗРИТЕЛЮ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВЕЧЕР А.П. ЧЕХОВА»

На «Вечере Чехова», который стал своего рода миниспектаклем двух режиссеров, актеры сыграют отрывки из пьес драматурга «Предложение», «Вишневый сад», «Чайка», а также прочтут письма писателя из Мелихово времен холеры.

В первой части вечера отрывок из спектакля «Предложение», который поставила в Русском театре режиссер Нина Балаева в 2005 году. Зрители увидят комические сцены о том, как Иван Васильевич Ломов (заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания) приезжает к своему соседу Степану Степановичу Чубукову (актер Рубен Депелян) просить руки его дочери Натальи Степановны (актриса Анна Гюрегян), и как спор об охотничьих собаках Угадае и Откатае чуть было не сорвал намечаемый брак.

Вторая часть «Вечера Чехова» полна драматизма: режиссер Мария Романова выбрала знаковые и кульминационные монологи из пьес «Вишневый сад» и «Чайка». Актриса Симона Спафопуло предстает в образе помещицы Любови Андреевны Раневской из «Вишневого сада».

«Формат вечера вызвал интерес. Берутся такие монологи, в которых максимальная концентрация игры, всего того, что произошло, и сожаления об этом. Давно хотела соприкоснуться с материалом Чехова, но мы настолько уже смирились, что этого не будет, и как-то не задумывались. И было очень неожиданно. В будущем хотела бы, чтобы у нас в репертуаре появился «Вишневый сад», меня тронула Раневская», – говорит актриса.

Текст монолога Пети Трофимова (актер Аслан Киут) из «Вишневого сада» и спустя 117 лет после написания пьесы, не теряют своей актуальности.

Монолог Нины Заречной из пьесы «Чайка» (эпизод в конце 4-го действия) произносит актриса Марина Скворцова.

«Я – условная Заречная, она младше меня намного. Не была поклонницей «Чайки», есть чеховские пьесы, которые я люблю больше – «Дядя Ваня»,

например. Но когда стала разбирать подробно, погрузилась невольно, и открылись глубины и смыслы, которые не видны на первый взгляд. Мне так полюбилась «Чайка». В пьесе бесчисленные комбинации того, как и что можно транслировать той или иной репликой. И каждый раз ты можешь выводить на первый план столько всего нового. Это удивительно и интересно. Драматургия Чехова – это наше общее наследие. Не хочу говорить пафосно, но это непревзойденный материал. Он говорит о важных вещах, которые не так часто именно в таком контексте вскрываются», – считает актриса.

Для Симоны Спафопуло и Марины Скворцовой это первый опыт работы с режиссером Марией Романовой, которая уже успела выпустить в театре Искандера две премьеры – «Кровавую свадьбу»и «Радость вопреки всему».

По словам Скворцовой, при работе над пьесой для «Вечера Чехова» режиссер направила и изначально дала очень интересные ориентиры, которые облегчили работу актрисам.

«И это стало очень удобно. Профессия актера пляшет о режиссера. Опытный артист может простроить, но ключики – это всегда со стороны режиссера. Зачем, почему – Мария проговорила какие-то вещи, которые объяснили мне способ существования. У меня в спектакле же не монолог, а сцена в Треплевым. И было сложно представить, как одной это сыграть и превратить текст в монолог. Советы режиссера дали толчок и вывели меня в образ. Жалко работать в оторванном куске. Хотелось бы сыграть в драматургии Чехова. Это невероятный мир и погрузиться в него очень хотелось бы», – подчеркнула Скворцова.