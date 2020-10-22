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Абхазия Информ

МОСКОВСКАЯ АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В ВИДЕ ДОПЛАТ МЕДИКАМ РЕСПУБЛИКИ

Новости Четверг, 22 октября 2020 20:37
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МОСКОВСКАЯ АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В ВИДЕ ДОПЛАТ МЕДИКАМ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 22 октября 2020. Абхазия-Информ. На сегодняшний день в Абхазии все больше осложняется эпидемиологическая ситуация из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

В связи с острой нехваткой медицинского персонала и сложностями с достойной оплатой их тяжелого труда Министерство здравоохранения обратилось к главе Московской абхазской диаспоры Беслану Агрба с просьбой к оказать  поддержку и содействие в финансировании стимулирующих доплат медицинским работникам, как работающих в ЦРБ г. Гудаута так и для привлечения дополнительного медицинского персонала.

С целью содействия предпринимаемым усилиям со стороны руководства Абхазии для мобилизации всех сил на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, а также в ответ на просьбу Минздрава Московская абхазская диаспора начала оказывать такую помощь.

Эта помощь реализуется начиная с 1 октября и продолжится до конца 2020 года в виде денежных доплат для медицинских бригад, сформированных и задействованных в работе Гудаутского COVID-госпиталя. В октябре финансовая помощь составила 1 900 000 рублей.

«Мы окажем финансовую поддержку нашим медикам, которые так самоотверженно борются за жизни наших сограждан. Мы надеемся, что помощь будет своевременной и эффективной мерой, и даст возможность республике справиться с тяжелой эпидемией», - сказал Беслан Агрба.

 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 22 октября 2020 20:51

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