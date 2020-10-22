 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
октября 10 2020

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября…
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
октября 01 2020
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
сентября 30 2020
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 3306 ЧЕЛОВЕК

Новости Четверг, 22 октября 2020 20:53
Оцените материал
(0 голосов)
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 3306 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 22 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от конавирусной инфекции сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 445 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 134 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 человек, у 123 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 62 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 11 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3306 человек. Выздоровели 1289 человек. 33 летальных случая. В Гудаутский госпиталь было доставлено 11 человек.

18 октября в Гудаутскую больницу была доставлена 61-летняя пациентка в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью второй степени. У пациентки была подтверждена коронавирусная инфекция. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, женщина скончалась 21 октября, на фоне острой сердечно-лёгочной недостаточности.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме находятся 21 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 1 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 22 октября 2020 21:04

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « МОСКОВСКАЯ АБХАЗСКАЯ ДИАСПОРА ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В ВИДЕ ДОПЛАТ МЕДИКАМ РЕСПУБЛИКИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.