ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 3306 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 22 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от конавирусной инфекции сообщает.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 445 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 134 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 человек, у 123 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 62 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 11 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3306 человек. Выздоровели 1289 человек. 33 летальных случая. В Гудаутский госпиталь было доставлено 11 человек.
18 октября в Гудаутскую больницу была доставлена 61-летняя пациентка в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью второй степени. У пациентки была подтверждена коронавирусная инфекция. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, женщина скончалась 21 октября, на фоне острой сердечно-лёгочной недостаточности.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме находятся 21 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 1 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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