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Абхазия Информ

ПО ОПЕРАТИВНЫМ СВОДКАМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 23 октября 2020 14:49
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ПО ОПЕРАТИВНЫМ СВОДКАМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Сухум. 23 октября 2020. Абхазия-информ. Приятыми оперативными мерами по подозрению в совершении грабежа задержан Мерзабегов Шахаабас Алиевич, 1975г.р.

Воспользовавшись свободным доступом, он через незапертую дверь проник в соседний номер, где временно проживала его знакомая – так же жительница РФ и, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, действуя открыто, совершил хищение имущества потерпевшей, а именно, сотового телефона и денежных средств.

В ходе досмотра номера в гостинице по месту временного проживания данного гражданина – жителя г. Москвы, подозреваемого в открытом хищении чужого имущества,  сотрудниками уголовного розыска УВД по г. Сухум  обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

Задержанному вменяется грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Мерзабегова по признакам преступления, предусмотренного пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РА, проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

***

Сотрудники уголовного розыска ОВД Очамчырского района совместно с отделом Госавтоинспекции УВД по г. Сухум, провели оперативные мероприятия  в с. Арасадзыхь. 

При обследовании домовладения, принадлежащего гражданину Амичба Джамбулу Шотовичу 1975 г.р., на крыше навеса с хозяйственной утварью сотрудники милиции обнаружили металлическую емкость, в которой находилось сушившееся вещество растительного происхождения со специфическим запахом.  Ветвь,  похожая на растение конопли, в так же аналогичное вещество обнаружено и изъято из емкости у хозяйственного строения на территории данного участка. А в самом строении домовладелец  высушивал  кусты растений,  которые сотрудниками милиции так же были изъяты и направлены  на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД.

В ходе обследования приусадебного участка гражданина Амичба среди культурных насаждений обнаружены корни растений конопли, запрещенной к возделыванию на территории Республики Абхазия. Как впоследствии установлено экспертами, изъятые растения являются наркосодержащими и могут быть использованы в качестве сырья  для изготовления наркотического вещества «марихуана».

По факту изъятия наркотического вещества в особо крупном размере и наркосодержащих растений в отношении жителя Джамбула Амичба возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 223 и ч. 2 ст. 228 УК РА. Расследование проводит СГ ОВД Очамчырского района.

***

Сотрудники УКОН МВД совместно с сотрудниками уголовного розыска ОВД Гудаутского района, изъяли незаконно хранимое наркотическое вещество в крупном размере у жителя с. Мгудзырхуа Гудаутского района.

При обследовании спальной комнаты по месту проживания гражданина Ажиба Султана Дикрановича 1972 г.р. в вышеуказанном селе  обнаружено и изъято хранимое в стеклянной банке наркотическое вещество «марихуана». Принадлежность исследуемого вещества к наркотическим установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии.

Гражданин Ажиба задержан. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 223 УК РА по которому ведется расследование.

Об этом сообщает сайт МВД РА.



Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 23 октября 2020 14:53

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