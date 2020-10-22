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Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ В РОССИЮ СВЫШЕ 25 000 ПАЧЕК КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ

Новости Пятница, 23 октября 2020 17:22
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ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ В РОССИЮ СВЫШЕ 25 000 ПАЧЕК КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 23 октября 2020. Абхазия-информ. В среду, 22 октября 2020 г., на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни таможенниками совместно с сотрудниками Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю изъята крупная партия контрабандной табачной продукции.

Согласно имеющейся оперативной информации, поступившей из Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, о возможном незаконном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС на таможенном посту МАПП Адлер был задержан грузовой фургон Foton. Транспортное средство прибыло из Республики Абхазия под управлением 44-летнего жителя Краснодарского края.  

В ходе таможенного контроля с привлечением специалистов-кинологов грузовик был направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). По результатам осмотра были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля темные зоны. В ходе таможенного досмотра пустого внешне фургона было установлено, что кузов грузового отсека по всему периметру обшит металлическими пластинами с приклеенной шумоизоляцией. После демонтажа двойных бортов было обнаружено, что по всему периметру грузового отсека, а также в потолке была прикреплена табачная продукция – сигареты «Continent superslims». Всего из фургона было изъято 2 560 блоков (25 600  пачек, 512 000 штук) сигарет без маркировки и акцизных марок.  

Контрабандная продукция изъята, образцы направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлена рыночная стоимость задержанной партии сигарет. Проводятся проверочные мероприятия.

Об этом сообщает сайт Сочинской таможни.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 23 октября 2020 17:24

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