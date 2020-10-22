ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ В РОССИЮ СВЫШЕ 25 000 ПАЧЕК КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ
Сухум. 23 октября 2020. Абхазия-информ. В среду, 22 октября 2020 г., на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни таможенниками совместно с сотрудниками Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю изъята крупная партия контрабандной табачной продукции.
Согласно имеющейся оперативной информации, поступившей из Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, о возможном незаконном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС на таможенном посту МАПП Адлер был задержан грузовой фургон Foton. Транспортное средство прибыло из Республики Абхазия под управлением 44-летнего жителя Краснодарского края.
В ходе таможенного контроля с привлечением специалистов-кинологов грузовик был направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). По результатам осмотра были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля темные зоны. В ходе таможенного досмотра пустого внешне фургона было установлено, что кузов грузового отсека по всему периметру обшит металлическими пластинами с приклеенной шумоизоляцией. После демонтажа двойных бортов было обнаружено, что по всему периметру грузового отсека, а также в потолке была прикреплена табачная продукция – сигареты «Continent superslims». Всего из фургона было изъято 2 560 блоков (25 600 пачек, 512 000 штук) сигарет без маркировки и акцизных марок.
Контрабандная продукция изъята, образцы направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлена рыночная стоимость задержанной партии сигарет. Проводятся проверочные мероприятия.
Об этом сообщает сайт Сочинской таможни.
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