«ЕА»: РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО О ЖИЗНИ НАШИХ ГРАЖДАН, НО И О СУДЬБЕ НАШЕГО ГЕНОФОНДА
Сухум. 23 октября 2020. Абхазия-информ. Партия «Единая Абхазия» сделала заявление в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
«В этот час мы обращаемся к гражданам страны проявить ответственность и благоразумие. И речь не только о соблюдении ограничительных мер. Необходимо прекратить политические спекуляции на тему пандемии, наложить мораторий на политические акции», – говорится в заявлении.
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Заявление партии "Единая Абхазия"
Сложившаяся в нашей стране эпидемиологическая ситуация принимает опасные черты. Вне зависимости от происхождения коронавируса все происходящее напоминает биологическую войну. Абхазия оказалась вовлечена в мировую пандемию, которая больно ударила (и ударит) не только по здоровью людей, но и по экономике. Победив вирус, весь мир будет еще долго ощущать его последствия.
Президент, Кабинет Министров, другие органы государственной власти Республики Абхазия принимают все меры для борьбы с пандемией.
В этот час мы обращаемся к гражданам страны проявить ответственность и благоразумие. И речь не только о соблюдении ограничительных мер
Необходимо прекратить политические спекуляции на тему пандемии, наложить мораторий на политические акции.
В этот тяжелый час все общество, представители всего политического спектра, как и во время Отечественной войны народа Абхазии, должны сплотиться и помочь нашим героическим врачам преодолеть беду.
Речь идет не только о жизни наших граждан, но и о судьбе нашего генофонда.
Вместе мы победим!
Политсовет партии «Единая Абхазия».
23.10.2020 г.
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