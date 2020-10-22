«ЕА»: РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО О ЖИЗНИ НАШИХ ГРАЖДАН, НО И О СУДЬБЕ НАШЕГО ГЕНОФОНДА

«В этот час мы обращаемся к гражданам страны проявить ответственность и благоразумие. И речь не только о соблюдении ограничительных мер. Необходимо прекратить политические спекуляции на тему пандемии, наложить мораторий на политические акции», – говорится в заявлении.

Сухум. 23 октября 2020. Абхазия-информ. Партия «Единая Абхазия» сделала заявление в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Заявление партии "Единая Абхазия"

Сложившаяся в нашей стране эпидемиологическая ситуация принимает опасные черты. Вне зависимости от происхождения коронавируса все происходящее напоминает биологическую войну. Абхазия оказалась вовлечена в мировую пандемию, которая больно ударила (и ударит) не только по здоровью людей, но и по экономике. Победив вирус, весь мир будет еще долго ощущать его последствия.

Президент, Кабинет Министров, другие органы государственной власти Республики Абхазия принимают все меры для борьбы с пандемией.

В этот час мы обращаемся к гражданам страны проявить ответственность и благоразумие. И речь не только о соблюдении ограничительных мер

Необходимо прекратить политические спекуляции на тему пандемии, наложить мораторий на политические акции.

В этот тяжелый час все общество, представители всего политического спектра, как и во время Отечественной войны народа Абхазии, должны сплотиться и помочь нашим героическим врачам преодолеть беду.

Речь идет не только о жизни наших граждан, но и о судьбе нашего генофонда.

Вместе мы победим!

Политсовет партии «Единая Абхазия».

23.10.2020 г.





