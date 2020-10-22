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Абхазия Информ

В СУХУМСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ОТКРЫТ КАБИНЕТ ДЛЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА КОРОНАВИРУС

Новости Пятница, 23 октября 2020 17:40
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В СУХУМСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ОТКРЫТ КАБИНЕТ ДЛЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА КОРОНАВИРУС

Сухум. 23 октября 2020. Абхазия-информ. С 22 октября в Сухумской городской детской поликлинике открыт специальный кабинет, в котором принимают детей с подозрением на коронавирус. Прием ведут врач и медсестра.

За два дня с симптомами инфекции в поликлинику обратилось 19 детей, у двоих из них диагноз ковид подтвержден.

Главврач детской поликлиники Ада Абухба рассказала, что если у ребенка ковид уже подтвержден, то родители заходят в кабинет с торца здания. Если родители только подозревают ковид, но еще не подтвержден диагноз, то они идут в кабинет №15 на первом этаже поликлиники. Таким образом, дети с подтвержденным заболеванием, заходят в поликлинику, исключая возможность заражения других детей.

По словам Ады Абухба, на данный момент, на случай острой необходимости, в поликлинике есть 20 ПЦР-тестов.

О необходимости приема анализов на коронавирус в детской поликлинике на совещании 20 октября сказал мэр Сухума Беслан Эшба. Он поручил управлению здравоохранения Администрации города оказать содействие в организации сдачи ПЦР-анализов.

«Также мы можем сделать тесты на грипп. Поликлиническая лаборатория делает общий анализ мочи и крови», – сказала главврач. Новый кабинет в детской поликлинике принимает пациентов с понедельника по пятницу с 9 до 14 часов.

Об этом сообщает сайт столицы.

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