В СУХУМСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ОТКРЫТ КАБИНЕТ ДЛЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА КОРОНАВИРУС
Сухум. 23 октября 2020. Абхазия-информ. С 22 октября в Сухумской городской детской поликлинике открыт специальный кабинет, в котором принимают детей с подозрением на коронавирус. Прием ведут врач и медсестра.
За два дня с симптомами инфекции в поликлинику обратилось 19 детей, у двоих из них диагноз ковид подтвержден.
По словам Ады Абухба, на данный момент, на случай острой необходимости, в поликлинике есть 20 ПЦР-тестов.
О необходимости приема анализов на коронавирус в детской поликлинике на совещании 20 октября сказал мэр Сухума Беслан Эшба. Он поручил управлению здравоохранения Администрации города оказать содействие в организации сдачи ПЦР-анализов.
«Также мы можем сделать тесты на грипп. Поликлиническая лаборатория делает общий анализ мочи и крови», – сказала главврач. Новый кабинет в детской поликлинике принимает пациентов с понедельника по пятницу с 9 до 14 часов.
Об этом сообщает сайт столицы.
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