ЕЩЕ 144 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ
Сухум. 23 октября 2020. Абхазия-информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщает.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус проведено у 495 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 144 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 156 человек, у 123 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 59 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 5 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3450 человек. Выздоровели 1294 человека. 33 летальных случая. В Гудаутский госпиталь было доставлено 13 человек.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме находятся 28 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 2 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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