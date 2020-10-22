ЕЩЕ 144 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 23 октября 2020. Абхазия-информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус проведено у 495 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 144 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 156 человек, у 123 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 59 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 5 пациентов.