ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГООТРАСЛИ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ В РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

На совещании обсуждался ход мероприятий по обеспечению электроэнергией потребителей в осеннее-весенний период и на время ремонтно-восстановительных работ в деривационном тоннеле, выполнение Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют» и реализация мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Как известно, в Москве была достигнута договоренность о поставке электроэнергии в республику на время ремонтных работ на ИнгурГЭС. Предстоит прием очень больших объемов мощностей, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. Линии, по которым пойдет переток, пока не готовы к таким нагрузкам. В связи с этим в Черноморэнерго проводится серьезная подготовительная работа.

Главный инженер «Черноморэнерго» Тимур Кация указал на серьезную проблему, связанную с резкими перегрузками трансформаторов в связи с подключением майнингового оборудования.

«Уже сегодня в Дранде из-за перегрузки отключился трансформатор. Такая же ситуация в селе Мыку: сработала автоматика и трансформаторы просто отключились, а возможны разные сценарии, в том числе и взрывы. И это в то время, пока мы еще далеки от пика естественных нагрузок, связанных с похолоданием. Через пару недель опустится температура и подобные случаи участятся. И даже замена трансформаторов не сможет снять вопрос перегрузки, так как сечение провода и пропускная способность линии не изменятся», – сказал Кация.

Гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа обратил внимание присутствующих на то, что «независимо от того, это человек, занимающийся коммерческой деятельностью, объект жизнеобеспечения или население, все должны понимать, что существуют допустимые мощности».

«Мы должны применять самые жесткие меры для создания условий по экономии электроэнергии, иначе население просто останется без света, что недопустимо», – отметил М. Логуа.

Кристина Озган напомнила, что прошел месяц с момента вступления в силу Постановления правительства «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют».

«Что мы имеем за этот период и какие необходимо принять дополнительные меры, чтоб решение правительства работало и что нужно сделать, чтоб все озвученные решения не остались на бумаге?» – поинтересовалась вице-премьер.

По словам зам. гендиректора – технического директора РУП «Черноморэнерго» Рамин Зингишвили, который возглавляет комиссию по выявлению нелегально подключенных объектов к сетям, за это время были проведены рейды в Галском, Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Гагрском районах. На очереди остальные регионы страны.

«Отключить кого-то не так легко и не так просто, иногда доходит до конфликтов», – сообщил он коллегам.

Зам. гендиректора РУП «Черноморэнерго» – директор филиала «Энергосбыт» Даур Делба также входит в состав комиссии по выявлению нелегально подключенных объектов к сетям.

«Мы выезжаем на места, встречаемся с майнерами, в том числе и потенциальными плательщиками. Задача отдела сбыта – собрать деньги за использованную электроэнергию. По итогам всех наших выездов составляются акты, выписываются счета. Только в августе с ферм по майнингу криптовалют было получено примерно 2 млн рублей, а в сентябре уже больше 8 млн. Количество известных нам майнеров увеличилось за этот период практически в два раза», – сообщил Делба.

Благодаря проведенной «Черноморэнерго» работе было предварительно установлено 130 потребителей электроэнергии в целях осуществления коммерческих целей с разбивкой по районам.

Вице-премьер попросила продолжить эту работу.

«Эти цифры – это то, что мы имеем на сегодняшний день и это вовсе не означает, что мы можем себе позволить все эти мощности. Мы должны понимать, какие у нас возможности по каждому отдельному случаю, и только исходя из этого предоставлять гражданам технические условия на подключение. Иначе мы оставим своих граждан без света. В этой связи необходимо реагировать совместно с представителями СГБ и МВД. Даже с учетом человеческого фактора и того, что все друг другу родственники, работу по выявлению майнеров РУП «Черноморэнерго», как хозяйствующему субъекту, в любом случае, придется проводить. И в этом вопросе мы рассчитываем на поддержку оперативного характера», – констатировала Кристина Озган.

В ходе совещания стало известно, что РУП «Черноморэнерго» направило в Минэкономики предложение по ужесточению мер административного воздействия и многократном увеличении штрафных санкций за несанкционированное подключение к сетям.

В завершение совещания первый заместитель гендиректора РУП «Черноморэнерго» Зураб Багапш сообщил о ходе реализации мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

«Работа по поставкам оборудования идет, строительные работы по подстанциям также осуществляются, по всем объектам мы собираемся уложиться до конца года», – пообещал он.





