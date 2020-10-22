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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ПОЭТАПНОМ ПОВЫШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МВД РА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новости Пятница, 23 октября 2020 19:10
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ПОЭТАПНОМ ПОВЫШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МВД РА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 23 октября 2020. Абхазия-информ. В Москве состоялось подписание Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией «О софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников ОВД РА».

Руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, основываясь на положениях статьи 10 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, стороны подписали Документ в целях урегулирования отношений, связанных с софинансированием расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия.

Настоящее Соглашение подписали министр ВД РА Дмитрий Дбар и статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 23 октября 2020 19:14

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