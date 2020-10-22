КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ АССОЦИАЦИИ РА

В связи с обращением Пограничного управления ФСБ России о потенциальных поставщиках нефтепродуктов в Республике Абхазия, имеющих базы хранения не менее 2000 тонн на территории г.Сухум и Сухумского района, Министерство экономики Республики Абхазия предложило ООО «РН-Абхазия» по следующим основаниям.

ООО «РН-Абхазия» юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Абхазия в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Министерством экономики Республики Абхазия и ОАО «НК «Роснефть», одним из учредителей которого, с долей участия 49 % в уставном капитале является ГК «Абхазтоп».

ГК «Абхазтоп» входит в перечень предприятий и организаций подведомственных Министерству экономики Республики Абхазия, и в отношении которой Министерство, осуществляет функции собственника имущества.

Нефтепродукты, поставляемые в Республику Абхазия, ООО «РН-Абхазия» размещает на нефтебазе ГК «Абхазтоп» с парком хранения более 5000 тн.

Общая сумма поступлений в бюджет республики от деятельности ООО «РН-Абхазия» в виде налогов и других обязательных отчислений в бюджет и внебюджетные социальные фонды с 2010 года составила 1,8 млрд рублей.

Чистая прибыль после уплаты всех налогов в соответствии с Уставом ООО «РН-Абхазия» подлежит распределению между участниками Общества. За период деятельности ООО «РН-Абхазия» размер дивидендов, подлежащих распределению составил 348 млн рублей, 49% из которых принадлежит ГК «Абхазтоп».

В соответствии с законодательством Республики Абхазия, прибыль государственных предприятий после уплаты всех налогов подлежит зачислению в бюджет в виде обязательных отчислений.

Пограничное управление ФСБ России в Абхазии при проведении конкурсов на закупку товаров, работ и услуг для собственных нужд руководствуется внутренними инструкциями. Сведения, предоставленные Министерством экономики Республики Абхазия, носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.

Министерство экономики Республики Абхазия в своей деятельности и впредь будет руководствоваться в первую очередь интересами государственных организаций.