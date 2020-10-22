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Абхазия Информ

ОБРАЩЕНИЕ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ ТАМАЗА ЦАХНАКИЯ Избранное

Новости Пятница, 23 октября 2020 20:03
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ОБРАЩЕНИЕ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ ТАМАЗА ЦАХНАКИЯ

Сухум. 23 октября 2020. Абхазия-информ. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия обратился к коллегам-медикам, нашим соотечественникам, проживающим за пределами Абхазии, помочь врачам, работающим в больницах Абхазии. 

Ниже полный текст обращения:

Дорогие друзья! Дорогие коллеги! 

Сегодня в Абхазии наблюдается серьезное ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции. На борьбу с новым вирусным заболеванием максимально задействованы все имеющиеся ресурсы страны. 

Руководство республики делает все возможное для того, чтобы воспрепятствовать его распространению, однако число заболевших продолжает увеличиваться и после введения ограничительных мер. 

Несмотря на оказываемую Россией помощь и приезд российских медицинских бригад, Абхазия продолжает испытывать острый дефицит в медицинском персонале. Медицинским учреждениям Абхазии, в первую очередь Гудаутской ЦРБ, перепрофилированной под ковид-госпиталь, и другим больницам, в которых недавно были организованы специализированные ковид-отделения, дополнительно требуются врачи и средний медперсонал.

В связи с этим, призываю коллег-медиков, наших соотечественников, проживающих за пределами Абхазии, помочь нашим врачам, работающим в больницах Абхазии. 

В первую очередь нам нужны реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, эпидемиологи. Мы нуждаемся и в других специалистах-медиках, имеющих опыт работы с COVID-19.

Как мы все понимаем, успех лечения зависит не только от наличия  необходимых препаратов и оборудования. Количество больных растет с каждым днем, а количество врачей, медсестер по отношению к больным сокращается.

Министерство здравоохранения Республики Абхазии готово официально обратиться к руководству Ваших медицинских учреждений, с просьбой командировать Вас в Абхазию для оказания помощи в борьбе с короновирусной инфекцией. 

Для организации оперативного обмена информацией просим Вас направить заявку в свободной форме в адрес Минздрава РА по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. для дальнейшей подготовки официальных обращений в Ваши медицинские учреждения. 

Мы рассчитываем на Вашу помощь в это сложное для народа Абхазии время и заранее благодарны за оперативный отклик.

Министр здравоохранения РА Цахнакия Т.М.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 23 октября 2020 20:15

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