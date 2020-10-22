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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 3567 ЧЕЛОВЕК

Новости Суббота, 24 октября 2020 20:55
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 3567 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 24 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 371 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 117 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 149 человек, у 141 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. Выписано 17 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3567 человек. 33 летальных случая. Выздоровели 1355 человек. В Гудаутский госпиталь было доставлено 10 человек.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 24 октября 2020 21:17

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