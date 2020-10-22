ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДУ

Сухум. 24 октября 2020. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в зоне таможенного контроля таможенного поста «Псоу» сотрудниками Отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и оперативного реагирования совместно с сотрудниками Отдела таможенного контроля и режима была пресечена попытка незаконного вывоза табачных изделий. В результате проведения досмотра автотранспортного средства была обнаружена табачная продукция в количестве 14 280 штук.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.