ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДУ
Сухум. 24 октября 2020. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в зоне таможенного контроля таможенного поста «Псоу» сотрудниками Отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и оперативного реагирования совместно с сотрудниками Отдела таможенного контроля и режима была пресечена попытка незаконного вывоза табачных изделий. В результате проведения досмотра автотранспортного средства была обнаружена табачная продукция в количестве 14 280 штук.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт ГТК РА.
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