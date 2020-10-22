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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ГРАБЕЖЕ

Новости Суббота, 24 октября 2020 21:47
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ЗАДЕРЖАН РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ГРАБЕЖЕ

Сухум. 24 октября 2020. Абхазия-Информ. Сотрудниками управления уголовного розыска МВД задержан ранее разыскиваемый по подозрению в совершении открытого хищения чужого имущества в крупном размере житель г. Сухум 1992 г.р. Габедава Леван Автондилович.

Преступление имело место 25 октября 2017 года. На тот момент неизвестный открыто похитил из салона припаркованного по улице Когония автомобиля потерпевшей банковские карты, денежные средства и личные вещи, после чего с места происшествия скрылся. 

В ходе предварительного следствия был установлен подозреваемый в совершении данного преступления и 15 ноября 2017 объявлен в розыск Габедава Левана Автандиловича 1992 г.р.

Скрывавшийся по настоящее время от следствия и суда гражданин задержан и водворен в ИВС. Уголовное дело, возбужденное в отношении последнего по факту открытого хищения чужого имущества, совершенного в крупном размере, возобновлено к производству.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 19 раз Последнее изменение Суббота, 24 октября 2020 21:50

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