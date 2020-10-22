ЗАДЕРЖАН РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ГРАБЕЖЕ

Преступление имело место 25 октября 2017 года. На тот момент неизвестный открыто похитил из салона припаркованного по улице Когония автомобиля потерпевшей банковские карты, денежные средства и личные вещи, после чего с места происшествия скрылся.

Сухум. 24 октября 2020. Абхазия-Информ. Сотрудниками управления уголовного розыска МВД задержан ранее разыскиваемый по подозрению в совершении открытого хищения чужого имущества в крупном размере житель г. Сухум 1992 г.р. Габедава Леван Автондилович.

В ходе предварительного следствия был установлен подозреваемый в совершении данного преступления и 15 ноября 2017 объявлен в розыск Габедава Левана Автандиловича 1992 г.р.

Скрывавшийся по настоящее время от следствия и суда гражданин задержан и водворен в ИВС. Уголовное дело, возбужденное в отношении последнего по факту открытого хищения чужого имущества, совершенного в крупном размере, возобновлено к производству.

Об этом сообщает сайт МВД РА.