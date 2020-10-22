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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ААПК «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ»

Новости Понедельник, 26 октября 2020 18:24
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В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ААПК «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ»

Сухум. 26 октября 2020. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провёл рабочее совещание по вопросам реализации проекта «Аква-агропромышленный комплекс «Золотой Берег». В совещании также приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, советник президента по экономическим вопросам Валерий Папба и генеральный директор ООО ААПК «Золотой Берег» Гурам Делба.

По словам Гурама Делба проект «Аква-агропромышленный комплекс «Золотой Берег» разрабатывался четыре года инициативной группой предпринимателей Абхазии и России при поддержке Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». 

«При подготовке проекта учитывались возможности и перспективы развития производства в Абхазии согласно спросу на ряд товаров и продукции на мировом рынке, проводился анализ работы наиболее успешных компаний в этом направлении, статистика поставок», – отметил Делба.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы государственной поддержки проекта в случае его одобрения и приведения в соответствие с законодательством, а также определили источник финансирования – это будут частные инвестиции.

По итогам совещания было принято решение о подготовке проекта Постановления уполномоченного органа (МСХ РА) о мерах организационного характера.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 26 октября 2020 18:32

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