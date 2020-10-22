ПО УЛИЦЕ АИДГЫЛАРА ИДУТ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРОЛЛЕЙБУСНОЙ ЛИНИИ

В связи с ремонтом коммуникационных сетей по улице Абазинская, маршрут троллейбусов «Новый район – Рынок» будет проходить по улице Аидгылара с выездом на улицу Ардзинба и далее по нынешнему маршруту по улице Абазинской.

Сухум. 26 октября 2020. Абхазия-Информ. По улице Аидгылара в Сухуме 24 октября начались работы по проведению троллейбусной линии, сообщил начальник Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Администрации города Сухум Темур Абгаджава.

Вчера нанесли разметку на одной части улицы от ул. Лакоба до проспекта Аиааира. Сегодня ночью будут наносить разметку для парковочных мест от проспекта Аиааира до ул. Ардзинба и ставить придорожные знаки. Также поставили столбы для троллейбусной линии.

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава отмечает, что службы города согласовали проводимые работы и пальмам на ул. Аидгылара ничего не угрожает.

Распоряжением главы Администрации Сухума с 1 ноября вводится временное одностороннее движение транспортных средств по ул. Аидгылара на участке дороги от ул. Лакоба до ул. Ардзинба (по ходу движения транспортных средств от ул. Лакоба).

С 1 ноября 2020 года движение автобусов, троллейбусов и маршрутных такси будет организовано по новому маршруту по улице Аидгылара.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума