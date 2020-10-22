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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 3839 ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 26 октября 2020 19:57
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 3839 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 26 октября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 100 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, у 128 из них диагноз COVID-19 подтвержден.

В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 2 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3839 человек. 36 летальных случаев. Выздоровели 1464 человека.

В Гудаутский госпиталь было доставлено 4 человека.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

В мобильном госпитале скончался пациент 1951 года рождения. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер от двусторонней полисегментарной пневмонии, и резко выраженной сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности 26 октября.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 26 октября 2020 19:59

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