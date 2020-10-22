ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 3839 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 26 октября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 100 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, у 128 из них диагноз COVID-19 подтвержден.
В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 2 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3839 человек. 36 летальных случаев. Выздоровели 1464 человека.
В Гудаутский госпиталь было доставлено 4 человека.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
В мобильном госпитале скончался пациент 1951 года рождения. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер от двусторонней полисегментарной пневмонии, и резко выраженной сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности 26 октября.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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