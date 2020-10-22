ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 3839 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 26 октября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 100 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, у 128 из них диагноз COVID-19 подтвержден.