СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ПАЧА БАРЦИЦ
Новости Понедельник, 26 октября 2020 20:02
Сухум. 26 октября 2020. Абхазия-Информ. В связи с кончиной Барциц Пача Харитоновича - государственного и общественного деятеля, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени Распоряжением Премьер-министра создана Государственная комиссия по организации его похорон.
Председатель комиссии – первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Республики Абхазия Беслан Джопуа.
Прощальная церемония состоится в среду, 28 октября в 15.00 по адресу: г. Сухум, ул. Акиртава, 60.
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