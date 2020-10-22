ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ
Новости Вторник, 27 октября 2020 14:16
Сухум. 27 октября 2020. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» было досмотрено автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия.
В результате проведения таможенного досмотра было выявлено оборудование для извлечения криптовалюты в количестве 16 единиц.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия
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