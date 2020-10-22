НА КПП ПСОУ ВЕДЕТСЯ ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ У ГРАЖДАН НАРКОТИКОВ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫХ СОБАК

Основная цель профилактических мероприятий, которые МВД республики регулярно проводит на КПП Псоу – выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Подобные антинаркотические рейды направлены на решение комплекса задач и, как основное, усиление мер по борьбе с незаконным ввозом наркотиков на территории Абхазии.

Сухум. 27 октября 2020. Абхазия-Информ. Сотрудники милиции с помощью специально обученных собак проверяют наличие запрещённых к ввозу на территорию Абхазии наркотических и психотропных веществ.

Успешная практика совместных профилактических мероприятий различных служб МВД показывает свою эффективность в выявлении и пресечении преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Согласно статистическим данным, буквально за два месяца, рост выявления преступлений составил 27% со стопроцентной раскрываемостью. Кроме того, в период введения карантинных мер и ограничения пересечения государственной границы велась большая работа по борьбе с незаконным культивированием наркосодержащих растений.

За август и сентябрь текущего года следственными органами МВД возбуждено 6 уголовных дел по факту незаконного ввоза в республику наркотических средств и психотропных веществ, фигуранты которых оперативно установлены и задержаны сотрудниками УКОН.

Об этом сообщает сайт МВД РА.