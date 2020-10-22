КАН КВАРЧИЯ: МОЛЧАНИЕ – НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНАЯ РОСКОШЬ!

«С учётом сложившейся общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране, оценивая вызовы и реальные угрозы по факту существования государственности, мы вместе с единомышленниками пришли к выводу о необходимости направить весь свой накопленный опыт, знание и имеющиеся возможности для устранения противостояния нависшего над государством», –сказал, открывая встречу Кан Кварчия.

Он подчеркнул, что на данном этапе было решено ограничиться созданием республиканской общественной организации «Аидгылара», целью которой является:

– достижение общественного согласия и благополучия населения РА;

– объединение и консолидация широких слоев населения, всех наций и народностей, представителей различных конфессий, в целях укрепления независимого, социально-устойчивого, экономически стабильного государства, основанного на принципах демократии;

– деятельность по содействию международного признания, укреплению имиджа и статуса независимого государства РА за рубежом.

Кан Кварчия сообщил, что посоветовавшись с ветеранами национально-освободительной борьбы Абхазии и осознавая всю полноту ответственности, было решено возродить организацию, сыгравшую ключевую роль, в становлении и развитии нашего государства в сложнейших условиях.

«Речь идет об организации «Аидгылара». Ее роль в новейшей истории, для человека для которого патриотизм не пустой звук сложно переоценить. В самом названии заложен посыл на объединение всех здоровых прогрессивных сил нашего общества в объединение, которое для нас всех является жизненно необходимым. Без преувеличения можно сказать, что нависшие угрозы и вызовы диктуют необходимость в этом. Более того, я уверен, что для решения ряда вопросов нам придется начать все с начала. Еще предстоит осознать причины, допущенных ошибок и всем вместе найти выход из сложившейся ситуации», – подчеркнул Кварчия.

По мнению председателя «Аидгылара», наиболее острой из существующих проблем является проблема пандемии коронавируса» При этом, по его словам, серьезную озабоченность и тревогу вызывает безответственное отношение к решению данной проблемы со стороны властей.

«Недостаточное внимание в решении возникших вопросов широко обсуждается в обществе. Ярким доказательством того, что предпринимаемые меры в борьбе с вирусом, мягко говорят, недостаточным, является стабильный рост инфицированных по республике. Неуклонно растет и смертность. А власть вводит в запреты и ограничения как-то неуверенно и виновато. И это тогда, когда ситуация грозит выйти из под контроля. Мы рекомендуем им обратиться к опыту ваших предшественников. Решительные действия и.о. президента В.Р. Бганба были эффективными», – считает Кварчия.

Он отметил, что из общего числа выпадают инфицированные, обратившиеся за медицинской помощью в медучреждения других стран. Медперсонал, чья работа сродни героизму, зачастую оставлен наедине с проблемой.

Председатель «Аидгылара» отдельно остановился на российско-абхазских взаимоотношениях.

«Не могу обойти вниманием тему отношений с нашим стратегическим партнером РФ. Несмотря на сложную политическую обстановку, экономический кризис и пандемию в мире, РФ в очередной раз делом подтверждает выбранный курс по оказанию помощи Абхазии в самых разных направлениях. Эти отношения закреплены договорами «О дружбе и сотрудничестве» от 17 сентября 2008 года и «О союзничестве и стратегическом партнерстве» от 24 ноября 2014 года, в которых закреплены исключительно равноправные и партнерские взаимоотношения в самых разных направлениях. Поэтому любые и кулуарные обсуждения, идущие в разрез с духом из вышеуказанных договоров неуместны. Подобные действия могут нанести вред нашим союзническим взаимоотношениям. Считал и считаю, что данный договор составляет основу наших взаимоотношений с РФ и пересмотру не подлежат», – заявил Кварчия.

По словам председателя «Аидгылара», на этом фоне не может не вызвать недоумение, наметившая тенденция заигрывания с главным врагом (Грузия). «Складывается впечатление, что в сознание общества умышленно привносится подмена понятий. Из уст руководства страны мы слышим безответственные заявления, противоречащие нашим национальным интересам самой абхазской государственности. Венцом подобного рода действий стало тайное посещение нашей страны группы грузинских политиков. А ведь мы так и не получили конкретного ответа о целях данного мероприятия. Никто не ответил, зачем нам это. Вероятно, кого-то мучает ностальгия и добравшись до власти просто не удержались», – считает Кварчия.

Отдельно остановился Кварчия на кадровой политике властей, где по его мнению, так же сложилась опасная ситуация.

«Практически во всех государственных структурах наблюдается серьезное увеличение штатной численности сотрудников, чаще всего, среди руководящего состава. Нынешним управленцам почему-то понадобилось беспрецедентное количество заместителей, помощников и советников. И это все на фоне задержек выплаты заработной платы и пенсий. Необходимость пристроить соратников, довела власть до абсурда. Так в отдельных министерствах, у заместителей почему-то появились заместители. Это вообще нонсенс. К сожалению - это не шутка, это горькая реальность, организованная человеком, который упорно, на протяжении пяти лет, твердил об оптимизации кадров», – подчеркнул Кварчия.

По мнению председателя «Аидгылара», общество имеет право знать и требует четких и внятных ответов по поводу здоровья президента.

«Бжания в своем интервью неоднократно заявлял о своем желании забыть историю с так называемым отравлением. И даже кого-то простил! Кого вы простили Аслан Георгиевич, а главное за что? Хотелось бы узнать диагноз и методику вашего лечения в Москве и в Германии? Опровергли ли немецкие врачи выводы своих коллег из РФ или нет?» – поинтересовался Кварчия.

Он напомнил, что из-за этого в мае 2019 г. сторонниками Бжания ситуация в стране была дестабилизирована.

«Звучали даже требования отставки главы государства! Просто забыть об этих событиях не получится! Тем более, что физическое состояние Бжания в 2020 году вновь подозрительно резко ухудшилось. Терпеливо ждем ответа!» – заявил Кварчия.

Подводя итоги своего выступления, он сообщил соратникам об имеющихся у него наработках и предложениях, по поводу решения этих вопросов.

«Призываем все политические силы и гражданское общество и всех заинтересованных – к объединению. Молчание – непозволительная роскошь!» – считает Кан Кварчия.



