ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ 113 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 27 октября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 467 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 113 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 человек, у 118 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 10 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3952 человека. 36 летальных случаев. Выздоровели 1474 человека. В Гудаутский госпиталь было доставлено 9 человек.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 54 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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