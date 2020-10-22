ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ 113 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 27 октября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 467 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 113 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 человек, у 118 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 10 пациентов.