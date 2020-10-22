ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОМ МОБИЛЬНОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ ГОСПИТАЛЕ

Сухум. 27 октября 2020. Абхазия-Информ. Военные медики Южного военного округа в круглосуточном режиме продолжают принимать пациентов в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в госпитале на лечении находится 55 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, все они граждане Республики Абхазия. Больные получают лечение в полном объёме. Их привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Об этом сообщает сайт Минобороны России.