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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Новости Вторник, 27 октября 2020 18:38
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КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 27 октября 2020. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия прокомментировало выступление президента Грузии по поводу абхазского языка.

«Президент Грузии видимо не задумывается над тем, что сохранение абхазского языка, при всех существующих сложностях, лучше всего может обеспечить именно наличие абхазской государственности и абхазского этноса, на протяжении многих лет подвергавшихся разного рода дискриминациям и притеснениям, апогеем которых стали действия Грузии по осуществлению геноцида абхазского народа в 1992-1993 года», – говорится в комментарии.

***

Президент Грузии С. Зурабишвили вновь выступила в роли защитницы абхазского языка, «находящегося под угрозой исчезновения». Госпожа Зурабишвили пытается уверить общественность в том, что для нее эта проблема является самой тяжелой и ответственной. «Как президент Грузии и гарант ее конституции, я несу ответственность за защиту абхазского языка. Особенно в то время, когда абхазский язык включен ЮНЕСКО в список языков, находящихся под угрозой исчезновения», – заявила Зурабишвили.

Характерно, что С. Зурабишвили рассматривает какую-то возможность обеспечить защиту абхазского языка без существования абхазского государства. По ее мнению, сохранить родной язык лучше всего можно без всякой государственности. Достаточно сделать ряд простых действий, например, опубликовать грузино-абхазскую версию обновленной конституции Грузии или издать двуязычный литературный журнал.

Президент Грузии видимо не задумывается над тем, что сохранение абхазского языка, при всех существующих сложностях, лучше всего может обеспечить именно наличие абхазской государственности и абхазского этноса, на протяжении многих лет подвергавшихся разного рода дискриминациям и притеснениям, апогеем которых стали действия Грузии по осуществлению геноцида абхазского народа в 1992-1993 года.

Во многом, трудности связанные с сохранением и развитием абхазского языка, спровоцированы многолетней политикой грузинского руководства по уничтожению любых признаков самобытности абхазского народа, его культурных и традиционных ценностей.

Между тем озвучиваемые С. Зурабишвили идеи больше соответствуют политике центрального правительства по защите языка какой-нибудь автономной республики или области. В этой связи следует напомнить, что Республика Абхазия давно прошла этап автономного существования в составе Грузии и сегодня развивается в качестве независимого государства. Народ Абхазии не видит своего будущего в качестве автономной единицы в рамках грузинского государства.

История показала, к каким последствиям для Абхазии может привести иерархическая модель сосуществования с Грузией. Необходимо лишь извлечь уроки из опыта прошлого и, опираясь на них, начать выстраивать равноправные цивилизованные отношения. Только такой подход может обеспечить то самое лучшее будущее, о котором говориться в обращении президента Грузии.

Следует также отметить, что Республика Абхазия не обращалась в ЮНЕСКО с просьбой внести абхазский язык в список «исчезающих языков». Считаем неприемлемым рассматривать вопросы развития абхазского языка без взаимодействия с властями Республики Абхазия.

Политизация Грузией темы абхазского языка и ее вынесение на международный уровень являются открытым вмешательством во внутренние дела Республики Абхазия. Намерены поставить вопрос о спекуляциях властей Грузии по теме развития абхазского языка в ходе очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 27 октября 2020 18:48

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