РОСПОТРЕБНАДЗОР БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС

Сухум. 27 октября 2020. Абхазия-Информ. Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека безвозмездно передала республиканской СЭС тысячу тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, на 10 тысяч исследований. Эта стало возможным благодаря тесному взаимодействию Минздрава Абхазии и России.

Тестовые системы российского научного центра «Вектор» направлены российской стороной для оказания содействия Абхазии в борьбе с распространением инфекции. Эта вторая партия гуманитарной помощи, присланная Роспотребнадзором в республику. Ранее по обращению Минздрава Абхазии было получено столько же тестовых систем и реагентов.

На данный момент, по словам заведующего лабораторией СЭС Астана Авидзба, задержек с получением результатов теста на коронавирус больше нет. Все исследования проводятся день в день.