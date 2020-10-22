 

В мире

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
октября 27 2020

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. По данным Университета Джонса Хопкинса, за истекшие сутки 26 октября в мире…
АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
октября 10 2020
АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
октября 01 2020
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОСПОТРЕБНАДЗОР БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС

Новости Вторник, 27 октября 2020 21:21
Оцените материал
(0 голосов)
РОСПОТРЕБНАДЗОР БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС

Сухум. 27 октября 2020. Абхазия-Информ. Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека безвозмездно передала республиканской СЭС тысячу тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, на 10 тысяч исследований. Эта стало возможным благодаря тесному взаимодействию Минздрава Абхазии и России.  

 

Тестовые системы российского научного центра «Вектор» направлены российской стороной для оказания содействия Абхазии в борьбе с распространением инфекции. Эта вторая партия гуманитарной помощи, присланная Роспотребнадзором в республику. Ранее по обращению Минздрава Абхазии было получено столько же тестовых систем и реагентов. 

На данный момент, по словам заведующего лабораторией СЭС Астана Авидзба, задержек с получением результатов теста на коронавирус больше нет. Все исследования проводятся день в день.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 27 октября 2020 21:29

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.