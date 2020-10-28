 

В мире

ПОЛЬША ОХВАЧЕНА ПРОТЕСТАМИ ПРОТИВ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ АБОРТОВ
октября 28 2020

ПОЛЬША ОХВАЧЕНА ПРОТЕСТАМИ ПРОТИВ ЗАКОНА О ЗАПРЕТЕ АБОРТОВ

В Польше пятый день продолжаются массовые протесты из-за принятого закона о практически полном запрете абортов. В Варшаве демонстранты перекрыли основные…
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
октября 27 2020
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
октября 10 2020
АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЙНАР ХВАРЦКИЯ ПРИГОВОРЕН К 18 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Новости Среда, 28 октября 2020 11:31
Оцените материал
(0 голосов)
АЙНАР ХВАРЦКИЯ ПРИГОВОРЕН К 18 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 28 октября 2020 года. Абхазия-Информ. Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Романа Кварчия вынесен обвинительный приговор в отношении Айнара Хварцкия.

Айнар Хварцкия 17 мая 2019 года в городе Сухум, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, в целях завладения чужого имущества, совершил умышленное убийство Ревази Шамугия и Любови Завьяловой, после чего, в целях скрыть совершенные им преступления поджег домовладение, принадлежащее Галине Мартыновой, в котором находились тела убитых. 

Согласно вводной и резолютивной частей приговора оглашенного судом, Айнар Хварцкия признан виновным в совершении преступлений предусмотренных пунктами «а», «д» и «з» части 2 статьи 99 (убийство двух лиц, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем); пунктом «в» частью 4 статьи 159 (разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и частью 2 статьи 164 (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Абхазия и по совокупности преступлений, назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Настоящий приговор Верховного суда, может быть обжалован в течение 15 рабочих дней со дня вручения осуждённому или получения сторонами полного текста приговора через Верховный суд Республики Абхазия. 

​​Айнар Хварцкия считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Об этом сообщает сайт Верховного суда РА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 28 октября 2020 11:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОСПОТРЕБНАДЗОР БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС ТРОЛЛЕЙБУСЫ ПОЙДУТ ПО ДРУГОМУ МАРШРУТУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.