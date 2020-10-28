АЙНАР ХВАРЦКИЯ ПРИГОВОРЕН К 18 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Айнар Хварцкия 17 мая 2019 года в городе Сухум, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, в целях завладения чужого имущества, совершил умышленное убийство Ревази Шамугия и Любови Завьяловой, после чего, в целях скрыть совершенные им преступления поджег домовладение, принадлежащее Галине Мартыновой, в котором находились тела убитых.

Согласно вводной и резолютивной частей приговора оглашенного судом, Айнар Хварцкия признан виновным в совершении преступлений предусмотренных пунктами «а», «д» и «з» части 2 статьи 99 (убийство двух лиц, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем); пунктом «в» частью 4 статьи 159 (разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и частью 2 статьи 164 (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Абхазия и по совокупности преступлений, назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Настоящий приговор Верховного суда, может быть обжалован в течение 15 рабочих дней со дня вручения осуждённому или получения сторонами полного текста приговора через Верховный суд Республики Абхазия.

​​Айнар Хварцкия считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Об этом сообщает сайт Верховного суда РА.