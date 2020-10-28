ТРОЛЛЕЙБУСЫ ПОЙДУТ ПО ДРУГОМУ МАРШРУТУ

Начальник Департамента по управлению транспортом и организации движения Администрации города Сухум Темур Абгадж проинформировал, что далее работы по установлению контактных сетей будет проводить Троллейбусное управление. Все работы проводятся в вечернее и ночное время, чтобы не мешать движению транспорта.

Сухум. 28 октября 2020. Абхазия-Информ. Завершены работы по установлению опор контактных сетей троллейбусов, дорожных знаков и нанесению разметок по улице Аидгылара в Сухуме.

В связи с ремонтом коммуникационных сетей по улице Абазинская, маршрут троллейбусов «Новый район – Рынок» временно будет проходить по улице Аидгылара с выездом на улицу Ардзинба и далее по нынешнему маршруту по улице Абазинской.

Распоряжением главы Администрации г. Сухум с 1 ноября вводится временное одностороннее движение транспортных средств по ул. Аидгылара на участке дороги от ул. Лакоба до ул. Ардзинба.

Об этом сообщает сайт столицы.