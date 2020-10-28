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Абхазия Информ

ТРОЛЛЕЙБУСЫ ПОЙДУТ ПО ДРУГОМУ МАРШРУТУ

Новости Среда, 28 октября 2020 11:41
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ТРОЛЛЕЙБУСЫ ПОЙДУТ ПО ДРУГОМУ МАРШРУТУ

Сухум. 28 октября 2020. Абхазия-Информ. Завершены работы по установлению опор контактных сетей троллейбусов, дорожных знаков и нанесению разметок по улице Аидгылара в Сухуме.

Начальник Департамента по управлению транспортом и организации движения Администрации города Сухум Темур Абгадж проинформировал, что далее работы по установлению контактных сетей будет проводить Троллейбусное управление. Все работы проводятся в вечернее и ночное время, чтобы не мешать движению транспорта.

В связи с ремонтом коммуникационных сетей по улице Абазинская, маршрут троллейбусов «Новый район – Рынок» временно будет проходить по улице Аидгылара с выездом на улицу Ардзинба и далее по нынешнему маршруту по улице Абазинской.

Распоряжением главы Администрации г. Сухум с 1 ноября вводится временное одностороннее движение транспортных средств по ул. Аидгылара на участке дороги от ул. Лакоба до ул. Ардзинба.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 28 октября 2020 11:45

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