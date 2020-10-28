РАБОТЫ ВЕДУТСЯ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

В Сухуме были осмотрены объекты инфраструктуры города. В этом году завершится замена коммуникационных сетей, водопровода и канализации на трех центральных улицах – Джонуа, Гулиа и Абазинской. Сметная стоимость работ 16,9 млн руб., 16,5 млн руб. и 6,6 млн руб. соответственно. Работы начаты в сентябре этого года и ведутся по графику.

Параллельно с капитальным ремонтом канализации осуществляется замена центрального водовода по улице Дагестанской, который обеспечивает город водой. Общая протяженность этой магистральной трассы от насосной станции – 7,3 км, 1,8 км из них уже проложены. Эта работа рассчитана на два года. Генеральный подрядчик – РУП «Апсныргылара». Сметная стоимость более 144 млн рублей.

Также осуществляется капитальный ремонт водовода по улице Гулиа, который проходит через всю центральную часть города до улицы Айдгылара (генподрядчик МУП г. Сухум «Водоканал»), сметная стоимость порядка 150 млн рублей. Выполнена укладка полиэтиленовых труб диаметром 500 мм протяженностью 1 км. Работы на обоих объектах ведутся с опережением графика. В соответствии с Инвестпрограммой завершение этих работ запланировано на 2021 год.

«Сейчас мы решаем вопрос подачи воды, осуществляем замену старых асбестовых труб на новые, отвечающие стандартам сегодняшнего дня. Меняем чугунные канализационные трубы на современные гофрированные большего диаметра. Следующий этап – разводящие сети. Уже в следующем году на некоторых участках предусмотрены работы по отводу воды, строительство ливневых систем. Это решит вопрос с затоплением улиц после сильных дождей, которое доставляет сухумчанам массу неудобств. Сегодня на месте мы убедились, что работы ведутся быстро, оперативно и свои обязательства по реализации этих мероприятий мы сможем исполнить в полной мере, в соответствии с графиком», – сообщила Кристина Озган.

Еще одним важным элементом социально-экономического развития Абхазии является капитальный ремонт дорог. В рамках Инвестиционной программы 2020 – 2022 гг. на развитие автодорожной сети предусмотрено больше млрд рублей.

В ходе рабочей поездки вице-премьер осмотрела три участка, где капитальный ремонт уже завершился. На ул. Эшерская в с. Гумиста (работы осуществило ООО«Дорожно-строительный комбинат», сметная стоимость этого участка составляет 25,7 млн рублей) выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на участке дороги протяженностью 6 км и площадью 30 660 кв м. Ремонт еще семи участков завершен в Гулрыпшском районе на улицах Верхняя, Званба, Курченко и Победы в селе Дранда; 5-ая Бабыширская и улица Куараш в селе Бабышира; «совхоз Бигвава» в поселке Агудзера. На днях завершатся работы в местечке Черниговка, в селе Мачара.

Общая площадь выполненных в районе на данный момент работ более 56 тыс. кв. м. Все работы выполнены подрядчиком ООО «Абхазрегионстрой» в срок, без отставания. Жители этих улиц уже успели оценить преимущества новых дорог, о чем лично сообщили вице-премьеру во время инспекции.

В городе Ткуарчале вице-премьер посетила самый проблемный объект –Центральную районную больницу. Строительство было начато в 2017 г., но у жителей района до сих пор нет возможности пользоваться медицинскими услугами. Строительство должно было завершиться еще в 2019 году. С момента вступления в должность Озган держит этот объект на личном контроле. Доработан первоначальный проект, в котором отсутствовали такие необходимые блоки, как морг, прачечная, столовая и ограда. Здание для размещения рентгеновского аппарата не соответствовало эксплуатационным требованиям и нормативам.

«Фактически мы приступили к работам, которые запланировали в рамках предыдущих выездных инспекций. Подготовительный этап строительства дополнительных объектов завершен. Проектно-сметная документация прошла экспертизу в Российской Федерации. На объекте установлены прожекторы, которые позволяют работать в ночное время, в две смены. Объект имеет огромную важность не только для жителей Ткуарчала, но и для соседних районов. Поэтому нам необходимо сдать его как можно быстрее», – резюмировала вице-премьер.