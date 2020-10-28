29 ОКТЯБРЯ В СУХУМЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ

Сухум. 28 октября 2020. Абхазия-Информ. МУП г.Сухум «Водоканал» сообщает: 29 октября в связи с проведением ремонтных работ на водоводах города, с 00:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды в Новом районе, на Старом поселке, в районах Колоса, вокзала и ВИЭМе, в центральной и нагорной части города, на рынке, Маяке, Турбазе, в Синопе и Келасуре.

МУП г. Сухум «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.