ДВА МЕСЯЦА АБХАЗИЮ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ

По словам министра, согласно данным Госстатистики и внутренней статистики Минтуризма в 2020 году туристско-экскурсионными организациями с 1 января по 30 сентября было обслужено 436 931 человек, объём оказанных платных услуг составил 158 216 000 руб.

Сухум. 28 октября 2020. Абхазия-Информ. Анализу туристско-экскурсионной и санаторно-курортной деятельности за 2019-2020 год была посвящена пресс-конференция министр туризма Теймураз Хишба, которая прошла в пресс-центре АГТРК.

За аналогичный период 2019 года было обслужено 706 224 человека, объём оказанных платных услуг составил 265 872 500. Убыток по сравнению с 2019 годом – 107 656 500 рублей.

Исходя из проведенного анализа туристской деятельности и полученной информации от туроператоров Абхазии и России, предварительное бронирование по сравнению с 2019 годом, с января по март 2020 года было более активным.

В среднем процент потерь бронирований по Абхазии составил: за май – 30%, июнь – 60% и июль – 70-80%.

Объём оказанных платных услуг в курортной сфере за 2020 г. – 812 090 700 руб.

В августе и сентябре этого года, в санаторно-курортных объектах и объектах туристического показа, было обслужено 585 744 человека. За аналогичный период 2019 года – 1 044 112 человек.

В том числе в объектах размещения – гостиницах, домах отдыха и пансионатах – 50 958 человек, в 2019 г. – 130 726 человек. Это без учета частного сектора.

Количество лиц обслуженных экскурсионными организациями – 534 786 человек, в 2019 году – 913 386 человек.

Министр напомнил, что, к сожалению, в привычные для отдыха май, июнь и июль, туристы не могли посетить Абхазию. Это было связано с пандемией коронавирусной инфекции, которая охватила весь мир и, безусловно, повлияла на туристическую отрасль.

«Стоит отметить, что несмотря на закрытую госграницу, у нас успешно развивался внутренний туризм. Яркий тому пример – пансионат «Ауадхара». Посещаемость этого объекта увеличилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – подчеркнул Хишба.

Он так же сообщил, что в этом году также начала свою работу база отдыха в Кодорском ущелье.

«Это новый объект, но он уже пользуется популярностью. Мы считаем это очень хорошим делом: наши люди туда ездят, это и познавательно, и улучшает здоровье нации. Мы рассчитываем, что в перспективе сложившаяся тенденция развития внутреннего туризма не будет снижать своих темпов», – констатировал министр.

Хишба напомнил, что открытию госграницы предшествовал ряд мероприятий. В частности, совместно с СЭС Абхазии, делегацией Роспотребнадзора, министерство туризма проинспектировало объекты размещения, показа, и питания на соответствие разработанных СЭС рекомендаций по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Комиссия была довольна состоянием объектов размещения и итогом работы стал документ, который лег в основу решения открытия государственной границы.

1 августа граница была открыта в зеркальном режиме, на одинаковых условиях со стороны РФ и РА, и начался туристический сезон.

«Безусловно, это положительно повлияло на экономическую ситуацию в республике. Учитывая, что границы России были закрыты для основной части туристических стран, в Абхазию прибыло большое количество россиян. За два месяца это более 600 тысяч туристов, то есть практически 50% от стабильной годовой нормы. Уверен, что многие посетили нашу страну впервые. Хочу обратить ваше внимание, что многие туристические объекты все еще продолжают принимать туристов», – сообщил Хишба.

По его мнению, в сложившейся ситуации, открытие государственной границы было верным решением. Свидетельство тому мировая практика.

«В заявлении директора Программы организации по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкла Райана, говорится, что закрытие границы пагубно влияет на экономику стран и может нанести не меньший экономический урон, чем сама пандемия. По данным ООН потери международного туристического сектора в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки международного кризиса 2009 года», – констатировал министр.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.