ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О ПОХИЩЕНИИ ДОЧИЯ И.Р. И УБИЙСТВУ ОЗГАН Д.В. ОТМЕНЕН ВЫШЕСТОЯЩИМ СУДОМ

Кроме того, стороной защиты в интересах умершего Дзидзария А.Г. было обжаловано постановление судьи о прекращении уголовного преследования в связи со смертью в рамках этого же уголовного дела.

С ухум. 28 октября 2020. Абхазия-Информ. Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда РА в составе председательствующей судьи Квициния М.З., судей Адлейба Л.А. и Кварчия Р.В. рассмотрены кассационные жалобы осужденных Блаб Г.А. и Чантурия В.А. на приговор Верховного суда РА от 24 февраля 2020 года, согласно которым, последние были признаны виновными и осуждены к 14 и 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима соответственно.

По результатам рассмотрения кассационных жалоб коллегией Верховного суда было принято решение об отмене обвинительного приговора с направлением материалов уголовного дела на новое судебное рассмотрение. Ввиду оглашения только резулятивной части определения основания отмены приговора не оглашены.

После получения полного текста определения изучения всех доводов послуживших основанием отмены приговора, руководство Генеральной прокуратуры РА намерено обжаловать определения суда от 27 ноября 2020 года в Президиум Верховного суда РА.

Как сообщалось ранее, 15 мая 2019 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА окончено производством уголовное дело по обвинению:

Дзидзария Алхаса Валериевича 1980 года рождения, уроженца и жителя с. Лыхны, Гудаутского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 119 (похищение человека, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 3 ст. 160 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 1 ст. 217 (незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия), п. «ж» ч. 2 ст. 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса РА;

Блаб Генадия Анатолиевича 1968 года рождения, уроженца с. Отхара Гудаутского района, проживающего в с. Куланырхуа Гудаутского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 119 и п. «б» ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РА;

Чантурия Вардена Арзаметовича 1962 года рождения, уроженца и жителя с. Лыхны Гудаутского района обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 119 и п. «б» ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РА;

Дзидзария Астамура Геннадьевича 1981 года рождения, уроженца и жителя с. Лыхны Гудаутского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса РА;

Авидзба Джумбера Тарбеевича 1981 года рождения, уроженца и жителя г. Гудаута, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 32 п. «а» ч. 3 ст. 119 и ч. 2 ст. 223 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере) Уголовного кодекса РА.

Подсудимые обвинялись в похищении гражданки Дочия Ирины Руслановны имевшем место 2 июля 2016 года в г. Сухум и последующем вымогательстве имущества в особо крупном размере.

Дзидзария А.В., Дзидзария А.Г. также обвинялись в умышленном убийстве гражданина Озган Дмитрия Валиковича имевшего место 8 ноября 2017 года в г. Гудаута, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

19 сентября 2018 года в ходе обыска по месту жительства Авидзба Д.Т. было обнаружено и изъято наркотическое вещество «марихуана» весом 5,5 грамм за хранение которой дополнительно обвиняется гражданин Авидзба Д.Т.

Озвученные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступления в силу обвинительного приговора.