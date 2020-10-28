ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 4 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 28 октября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 458 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 106 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 137 человек, у 118 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4058 человек. 36 летальных случаев. Выздоровели 2071, включая лечившихся амбулаторно. В Гудаутский госпиталь было доставлено 9 человек.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находится 51 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека. Выписано - 7 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.