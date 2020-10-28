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Абхазия Информ

ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 4 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 28 октября 2020 20:35
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ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 4 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 28 октября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 458 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 106 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 137 человек, у 118 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 15 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4058 человек. 36 летальных случаев. Выздоровели 2071, включая лечившихся амбулаторно.  В Гудаутский госпиталь было доставлено 9 человек. 

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находится  51 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека. Выписано - 7 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 28 октября 2020 21:00

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