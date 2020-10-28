ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 4 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 28 октября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 458 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 106 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 137 человек, у 118 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 15 пациентов.