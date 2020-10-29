УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
Сухум. 29 октября 2020. Абхазия-информ. 28 октября в с. Кутол Очамчырского района вышел из дома и не вернулся Тапагуа Джон Мурманович 1981 г.р.
Сообщение об исчезновении человека поступило на пульт дежурного МЧС в час ночи. Сотрудники пожарно-спасательной части г. Очамчыра незамедлительно выехали к месту поисков и до раннего утра прочесывали сельские окрестности, однако найти следов гражданина Тапагуа не удалось.
29 октября, поиски Джона Тапагуа продолжились. Помимо спасателей в поисковой операции принимают участие и пожарные ПСЧ МЧС Абхазии, сотрудники РОВД МВД Абхазии по Очамчырскому району, а также волонтеры из числа местных жителей.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.
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