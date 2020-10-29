В СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ УСТАНОВЛЕН ГЕНЕРАТОР

Сухум. 29 октября 2020. Абхазия-информ. В инфекционной больнице Сухума введен в эксплуатацию дизель-генератор. Теперь в больнице осуществляется бесперебойное снабжение электричеством. Это обеспечено за счет автоматического запуска генератора при отключении электричества.

В инфекционной больнице с 13 октября принимают больных коронавирусной инфекцией. Больница обеспечена необходимыми медикаментами для их лечения. При посещении больницы мэр Сухума обещал поставить дизель-генератор, чтобы на случай отключения света больные COVID-19 не оставались без необходимых процедур.



Об этом сообщает сайт столицы.