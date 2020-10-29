БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 88,9%

Исполнение планов по налогам и сборам за этот период составило 88,9%.

Сухум. 29 октября 2020. Абхазия-информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба встретился с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум Автандилом Джинджолия. На встрече обсудили вопросы исполнения городского бюджета по налоговым платежам за 9 месяцев 2020 года.

Общий объем налоговых платежей, поступивших в бюджет города составил более 995 млн рублей при плане 1 млрд 97 тысяч рублей. 675 739 400 рублей поступило в городской бюджет от общих поступлений по городу при плане 760 490 200 рублей.

«Это неплохой показатель, с учетом ситуации с введенными ограничениями с марта – они снижают экономическую активность и деятельность предпринимательского сообщества. Хочу поблагодарить вас и коллектив городской налоговой службы за то, что нашими общими усилиями, удалось выполнить все социальные обязательства, в первую очередь по заработной плате, по выплате пособий и другим вопросам, которые возникают в администрации города», – сказал Беслан Эшба.

Мэр вручил благодарственное письмо коллективу инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум за реализацию поставленных задач и достигнутые показатели пополнения столичного бюджета в условиях пандемии COVID-19.

Автандил Джинджолия поблагодарил мэра за оценку работы и проинформировал о прогнозах на конец года – сложный период для выполнения плановых показателей. Он считает, что при сложившейся ситуации хорошим показателем будет выполнение плана на 92-93%.

Начальник ИМНС заверил мэра, что налоговая инспекция сделает все возможное, чтобы социальные обязательства перед горожанами были выполнены. Главной задачей инспекции по г. Сухум является работа по ликвидации образовавшихся недоимок по налоговым платежам в бюджет.

Об этом сообщает сайт столицы.





