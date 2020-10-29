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Абхазия Информ

СВОДНЫЙ ОТРЯД РХБЗ ЧФ ПРОВЕЛ ДЕЗИНФЕКЦИЮ АГУ

Новости Четверг, 29 октября 2020 17:18
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СВОДНЫЙ ОТРЯД РХБЗ ЧФ ПРОВЕЛ ДЕЗИНФЕКЦИЮ АГУ

Сухум. 29 октября 2020. Абхазия-информ. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продезинфицировали помещения и территорию, прилегающую к Абхазскому государственному университету.

Всего военнослужащие обработали более 65 тыс. квадратных метров различных поверхностей, зданий, помещений и дорог прилегающих к университету.

В мероприятиях обработки принимает участие 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ и задействуется 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4. Также российские военные специалисты войск РХБЗ обрабатывают дороги общего пользования.

Работы ведутся уже девятый день подряд, всего за время пребывания российскими военнослужащими в республике было продезинфицировано более 500 тыс. квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей и дорог общего пользования.

Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт Минобороны России.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 29 октября 2020 17:23

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