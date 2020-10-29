АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ В МОСКВЕ С ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ

Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности – реализация проектов инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.

Сухум. 29 октября 2020. Абхазия-информ. Состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком.

Аслан Бжания благодарил руководство Российской Федерации за помощь, оказываемую нашей стране в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Во встрече приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, начальник Управления по приграничному сотрудничеству Администрации Президента России Алексей Филатов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.