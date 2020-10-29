ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 68 ГРАЖДАН

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 135 человек, у 113 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 13 пациентов.

Сухум. 29 октября 2020. Абхазия-информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 427 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них.

13 октября в Гудаутскую больницу была доставлена пациентка 1976 года рождения, с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. У пациентки была подтверждена коронавирусная инфекция. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, женщина скончалась 29 октября от острой сердечно-лёгочной недостаточности, на фоне острой гипоксии вызванной коронавирусной инфекцией.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 55 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.

29 октября в мобильном госпитале скончался пациент. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4126 человек. 38 летальных случаев. Выздоровели 2170. В Гудаутский госпиталь было доставлено 11 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.