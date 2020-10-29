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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 68 ГРАЖДАН

Новости Четверг, 29 октября 2020 19:56
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 68 ГРАЖДАН

Сухум. 29 октября 2020. Абхазия-информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 427 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 135 человек, у 113 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 13 пациентов.

13 октября в Гудаутскую больницу была доставлена пациентка 1976 года рождения, с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией.  У пациентки была подтверждена коронавирусная инфекция. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, женщина скончалась 29 октября от острой   сердечно-лёгочной недостаточности, на фоне острой гипоксии вызванной коронавирусной инфекцией. 

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся  55 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.  Состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека. 

29 октября в мобильном госпитале скончался пациент. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер  от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4126 человек. 38 летальных случаев. Выздоровели 2170. В Гудаутский госпиталь было доставлено  11 человек. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 29 октября 2020 20:03

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