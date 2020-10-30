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Абхазия Информ

ОТРЕСТАВРИРОВАНА ОСТАНОВКА С МОЗАИКОЙ НА ПРОСПЕКТЕ АИААИРА

Новости Пятница, 30 октября 2020 15:22
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ОТРЕСТАВРИРОВАНА ОСТАНОВКА С МОЗАИКОЙ НА ПРОСПЕКТЕ АИААИРА

Сухум. 30 октября 2020. Абхазия-Информ. В Сухуме восстановлена еще одна автобусная остановка, являющаяся объектом культурного наследия. На этот раз городские власти отреставрировали остановку с мозаикой на проспекте Аиааира (быв. проспект Мира) напротив здания бывшего «Сухумприбора». Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Особая ценность остановки представляла мозаика с орнаментом, с изображением дельфинов, медуз и других обитателей сухумской акватории, а также парусники, озаряемые ярким солнцем из маленьких кусков стекла.
 
Восстановлены вручную все фрагменты мозаики, сохранен первозданный вид декора 70-х ХХ столетия.
По словам зам. мэра Игоря Сурманидзе, восстановление объекта обошлось в 500 тыс. руб. С крыши конструкции было вывезено до трех грузовых автомашин мусора, заменена тротуарная брусчатка, проведены штукатурные работы, востановлено освещение и др.
Красочная мозаика с советских времен сохранилась еще на самом здании бывшего завода Суумприбор». В ноябре 2019 года городские власти остановили демонтаж мозаичного пано, фрагменты которого все еще украшают унылое пятиэтажное здание из стекла и бетона 50-х годов.
В 2019 году на улице Кодорское шоссе по личной инициативе и.о. администрации Сухума Кана Кварчия была восстановлена автобусная остановка в форме «ракушки», украшенная мозаичными пластинами, а также сюжетное панно на прилегающей к ней территории.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 30 октября 2020 15:42

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