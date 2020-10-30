ОТРЕСТАВРИРОВАНА ОСТАНОВКА С МОЗАИКОЙ НА ПРОСПЕКТЕ АИААИРА

Сухум. 30 октября 2020. Абхазия-Информ. В Сухуме восстановлена еще одна автобусная остановка, являющаяся объектом культурного наследия. На этот раз городские власти отреставрировали остановку с мозаикой на проспекте Аиааира (быв. проспект Мира) напротив здания бывшего «Сухумприбора». Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Особая ценность остановки представляла мозаика с орнаментом, с изображением дельфинов, медуз и других обитателей сухумской акватории, а также парусники, озаряемые ярким солнцем из маленьких кусков стекла.

Восстановлены вручную все фрагменты мозаики, сохранен первозданный вид декора 70-х ХХ столетия.

По словам зам. мэра Игоря Сурманидзе, восстановление объекта обошлось в 500 тыс. руб. С крыши конструкции было вывезено до трех грузовых автомашин мусора, заменена тротуарная брусчатка, проведены штукатурные работы, востановлено освещение и др.

Красочная мозаика с советских времен сохранилась еще на самом здании бывшего завода Суумприбор». В ноябре 2019 года городские власти остановили демонтаж мозаичного пано, фрагменты которого все еще украшают унылое пятиэтажное здание из стекла и бетона 50-х годов.