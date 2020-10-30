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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ГТК ВЫЯВИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Пятница, 30 октября 2020 15:34
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СОТРУДНИКИ ГТК ВЫЯВИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 30 октября 2020. Абхазия-Информ. В Гагрском районе сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия были проведены оперативно-профилактические мероприятия. 
 
В результате этих мероприятий в посёлке Бзыпта на территории складского помещения были обнаружены оборудования для извлечения криптовалюты в количестве 100 единиц, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Об этом сообщает ГТК РА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 30 октября 2020 15:40

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