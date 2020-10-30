СОТРУДНИКИ ГТК ВЫЯВИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 30 октября 2020. Абхазия-Информ. В Гагрском районе сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия были проведены оперативно-профилактические мероприятия.



В результате этих мероприятий в посёлке Бзыпта на территории складского помещения были обнаружены оборудования для извлечения криптовалюты в количестве 100 единиц, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.