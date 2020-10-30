ЗАВЕРШИЛСЯ РАБОЧИЙ ВИЗИТ АСЛАНА БЖАНИЯ В МОСКВУ

В российской столице он встретился с заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Во встрече приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич и начальник Управления по приграничному сотрудничеству Администрации президента России Алексей Филатов.

Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности реализация проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы.

Аслан Бжания выразил слова благодарности руководству Российской Федерации за помощь, оказываемую нашей стране в борьбе с коронавирусной инфекцией. Было отмечено, что Россия и впредь будет оказывать помощь Абхазии в этом вопросе.

На встрече также обсуждался вопрос обеспечения Республики Абхазия электроэнергией в период дефицита зимой и остановки ИнгурГЭС на ремонт.

В рамках рабочего визита в Москву глава государства посетил крупный агропромышленный комплекс в городе Электросталь Московской области. На встрече с представителями правительства Московской области и руководством агропромышленного комплекса обсуждались перспективы возможного сотрудничества.

В ходе рабочего визита Аслан Бжания посетил родной вуз – Московский автомобильно-дорожный государственный технический институт (МАДИ), который он окончил в 1985 году. В ходе встречи с руководством института была достигнута договоренность о предоставлении лимитов в МАДИ для абитуриентов из Абхазии.

Глава государства провел ряд других встреч и переговоров, в частности с главой правительства Башкортостана Андреем Назаровым и бывшим президентом Адыгеи Хазретом Совмен.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.