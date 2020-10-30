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Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛСЯ РАБОЧИЙ ВИЗИТ АСЛАНА БЖАНИЯ В МОСКВУ

Новости Пятница, 30 октября 2020 18:54
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ЗАВЕРШИЛСЯ РАБОЧИЙ ВИЗИТ АСЛАНА БЖАНИЯ В МОСКВУ

Сухум. 30 октября 2020. Абхазия-Информ. Завершился рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжания в Москву. 

В российской столице он встретился с заместителем руководителя администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Во встрече приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич и начальник Управления по приграничному сотрудничеству Администрации президента России Алексей Филатов. 

Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности реализация проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы. 

Аслан Бжания выразил слова благодарности руководству Российской Федерации за помощь, оказываемую нашей стране в борьбе с коронавирусной инфекцией. Было отмечено, что Россия и впредь будет оказывать помощь Абхазии  в этом вопросе. 

На встрече также обсуждался вопрос обеспечения Республики Абхазия электроэнергией в период дефицита зимой и остановки ИнгурГЭС на ремонт. 

В рамках рабочего визита в Москву глава  государства посетил крупный агропромышленный комплекс в городе Электросталь Московской области. На встрече с представителями правительства Московской области и руководством агропромышленного комплекса обсуждались перспективы возможного сотрудничества.  

В ходе  рабочего визита Аслан Бжания посетил   родной вуз – Московский автомобильно-дорожный государственный технический институт (МАДИ),   который он окончил в 1985 году.  В ходе встречи с руководством института была достигнута договоренность о предоставлении лимитов в МАДИ  для абитуриентов из Абхазии. 

Глава государства провел ряд других встреч и переговоров, в частности с главой правительства Башкортостана Андреем Назаровым и бывшим президентом Адыгеи Хазретом  Совмен.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 30 октября 2020 19:05

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